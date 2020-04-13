Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 141 тысяча человек
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Под медицинским наблюдением в России находятся 141 тысяча человек из-за подозрения на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день проведено уже более 1,3 млн тестов на выявление инфекции.
По последним данным, в России выявлено 15 770 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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