Число жертв коронавируса в Германии приближается к 3 тысячам
В Германии число скончавшихся в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 за сутки возросло на 126 человек. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха.
Всего жертвами коронавируса в стране стали 2799 пациентов.
Также за сутки в Германии положительный результат на анализ на коронавирус получили 2537 граждан. В общей сложности инфицированными числятся 123 016 человек.
Кроме того, излечились от заболевания 64 300 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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