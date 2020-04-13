Число жертв коронавируса в Германии приближается к 3 тысячам

В Германии число скончавшихся в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 за сутки возросло на 126 человек. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха.

Всего жертвами коронавируса в стране стали 2799 пациентов.

Также за сутки в Германии положительный результат на анализ на коронавирус получили 2537 граждан. В общей сложности инфицированными числятся 123 016 человек.

Кроме того, излечились от заболевания 64 300 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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