Мексика надеется снять карантин 10 мая

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил надежду на то, что власти смогут снять карантинные меры в стране к 10 мая. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в Twitter.

Он подчеркнул, что с 10 мая надеется с учетом рекомендаций специалистов начать постепенно отменять меры, которые были введены на фоне пандемии коронавируса.

Мексиканский лидер также отметил, что надеется на выход страны из эпидемиологического кризиса к середине мая.

«Отменить режим ЧС и продолжать заботиться о себе». — добавил Обрадор.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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