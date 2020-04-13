Москвичам открыли доступ к оформлению спецпропусков на передвижение по городу

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На сайте правительства Москвы появился раздел для оформления спецпропусков на передвижение на транспорте в столице и области.

Режим пропусков вводится в Москве и Подмосковье со среды, 15 апреля. Для передвижения на личном или общественном транспорте гражданам необходимо иметь при себе цифровой пропуск и следовать конкретному маршруту поездки.

Москвичи и жители Подмосковья могут оформить пропуска по трем категориям, которые имеют свои особенности. Рабочий предоставляет неограниченный лимит поездок до 30 апреля, остальные два вида являются единоразовыми. При этом пропуск для иных целей, поездка на дачу, в магазин и другие, можно получить не более двух раз в неделю.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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