Минздрав рассказал о запасах донорской крови в России

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Минздрав России рассказал о запасах донорской крови в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что запаса крови и ее компонентов в России достаточно.

Главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова рассказала, что поступающие в центры переливания крови заявки исполняются в полном объеме.

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