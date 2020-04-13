Эрдоган отклонил связанную с неудачным комендантским часом отставку главы МВД
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил запрос главы МВД страны Сулеймана Сойлу об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Сойлу подал в отставку после критики из-за решения о введении комендантского часа в стране.
В администрации Эрдогана подчеркнули, что министр продолжает свою работу.
Кроме того, отмечается, что Сойлу внес большой вклад антитеррористическую борьбу и преодоление последствий землетрясения на востоке страны.
Ранее в 30 городах и одной провинции Турции ввели комендантский час. Из-за внезапного объявления перед магазинами скопились очереди людей, что подверглось критике в условиях пандемии коронавируса.
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