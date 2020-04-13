Коронавирус подтвержден у 128 жителей Мурманской области

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В Мурманской области положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 128 местных жителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Так 71% новых инфицированных люди в возрасте от 18 до 45 лет, а 21% заболевших — от 46 до 65 лет. Зараженных в возрасте от 66 до 80 лет — 3%.

Среди заболевших также 5% детей.

Уточняется, что еще 105 человек подозревается в заражении коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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