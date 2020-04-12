В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа

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Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.

Как следует из информации ведомства, рейсы осуществят из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву.

Ранее Россия организовала вывозные рейсы, чтобы вернуть граждан домой на фоне коронавируса. Также МИД объявил об оказании материальной помощи россиянам, застрявшим в других странах.

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