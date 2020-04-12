В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
close
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Как следует из информации ведомства, рейсы осуществят из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву.
Ранее Россия организовала вывозные рейсы, чтобы вернуть граждан домой на фоне коронавируса. Также МИД объявил об оказании материальной помощи россиянам, застрявшим в других странах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— МИД РФ получил более 37 тысяч заявлений на матпомощь от россиян за рубежом
— Мишустин рассказал, кто из россиян получит приоритет в возвращении из-за рубежа
— В Россию с 20 марта вывозными рейсами вернулись 164 тысячи граждан