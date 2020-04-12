Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

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Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун объяснил пробку из машин скорой помощи в Химках. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в столице увеличилось число больных, которое отвозят в стационар до 1,3 тысячи. Хрипун добавил, что скорая везет больных туда, кто появляются свободные места, а они появляются неравномерно.

«Такая череда ожидающих машин появляется, когда открывается новая клиника на эти цели», — сказал руководитель департамента.

Он уточнил, что с приемом зараженных возникают сложности. Чиновник попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед клиническим центром ФМБА в Химках образовалась пробка из скорых, которые везли пациентов с коронавирусом. Позже в оперативном штабе под контролю и мониторингу ситуации с короновирусом в Москве заявили, что пробка образовалась из-за большого потока пациентов с коронавирусом.

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