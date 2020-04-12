В Москве число скончавшихся от коронавируса возросло до 82

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В Москве число скончавшихся от коронавируса увеличилось на 10, достигнув 82, пишет оперштаб.

«Среди умерших - пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех погибших были сопутствующие заболевания.

Всего в России коронавирусом заразились почти 16 тыс., скончались 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.