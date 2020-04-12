Коронавирус предварительно выявили у 86 человек в доме престарелых

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В доме престарелых в Вязьме один сотрудник заразился коронавирусом, что ставит под подозрение на заболевание 86 человек, пишет правительство региона.

«Положительный результат зафиксирован у одного человека. По предварительным данным, под подозрением на вирус — 86 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 306 человек в доме престарелых уже сдали тест на коронавирус.

В Смоленской области коронавирусом заразился 21 человек.

Всего в России коронавирусом заразились почти 16 тыс., скончались 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.