Вывозные рейсы из США, Нидерландов, Турции и Таиланда запланированы на 14-16 апреля

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Вывозной рейс для россиян из Нью-Йорка в Москву состоится 14 апреля. Об этом сообщает Минкомсвязь в Telegram-канале, созданном для информирования о рейсах для возвращения граждан России на родину.

Вылет состоится 14 апреля 2020 года в 19.20 по местному времени, рейс №AFL 1032.

Уточняется, что перелет возможен только для россиян, проживающих в Москве и Московской области.

Кроме того, Минкомсвязи сообщили об еще нескольких рейсах. Так, рейс «Бангкок - Новосибирск» состоится 14 апреля в 11.25 по местному времени, также из Бангкока вылет в Иркутск 15 апреля в 17.00 по местному времени. 16 апреля забронирован рейс «Амстердам - Москва» в 13.15 и «Стамбул - Москва» в 12.30, время местное.