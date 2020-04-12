В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

<img src="//img.gazeta.ru/files3/77/13040077/2020-04-07T142810Z_1661589783_RC2QZF9G7T1B_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-INDUSTRY-pic905-895x505-45953.jpg">

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Боррелли добавил, что 19 марта скончались 427 пациентов.

Всего в стране коронавирусом заразились 156 тыс., скончались 20 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нью-Йорке шестой день подряд ежедневно умирают больше 700 человек

— В Узбекистане число заразившихся коронавирусом превысило 800

— В Британии умерли больше 10 тысяч зараженных коронавирусом