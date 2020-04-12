В Москве сосед зашел на чай и изнасиловал школьницу

В Москве 41-летний мужчина зашел на чай и изнасиловал девочку, которая была дома одна, пишет РЕН ТВ.

По информации СМИ, подозреваемый начал приставать к 16-летней школьнице и надругался над ней. Девочка выгнала мужчину и позвонила родителям.

Полиция задержала подозреваемого.

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