Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
close
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Подземные толчки были зафиксированы в 14.36 мск. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 60,8 км от береговой линии уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 44,7 км под морским дном.
Толчки ощущались на территории уездов Илань, Наньтоу, Чжанхуа, Хуалянь и в городе Тайчжун.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,1
— Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае
— У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9