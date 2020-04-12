Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня

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У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.

Подземные толчки были зафиксированы в 14.36 мск. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 60,8 км от береговой линии уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 44,7 км под морским дном.

Толчки ощущались на территории уездов Илань, Наньтоу, Чжанхуа, Хуалянь и в городе Тайчжун.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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