В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 429
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В Саудовской Аравии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 429, достигнув 4462, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 59 погибших пациентах и 761 выздоровевшем.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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