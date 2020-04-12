Первый пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом умер в Воронеже

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже скончалась первая пациентка с предварительно подтвержденным коронавирусом. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Любимые земляки, пришла печальная весть: в Воронеже случилась первая смерть, вероятно, из-за коронавируса», — рассказал он.

Уточняется, что умершей было 65 лет. Она имела хронические заболевания — сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Предварительный тест на коронавирус показал положительный результат.

По словам губернатора, КТ показала у пациентки поражения легких, также у заболевшей была двусторонняя пневмония. Он добавил, что финальный анализ на коронавирус погибшей будет известен в ближайшее время.

Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

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