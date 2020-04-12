Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

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Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пенсионеры – это самая дисциплинированная группа граждан. По данным ведомства, они не выходят без нужды на улицу и максимально стараются соблюдать режим самоизоляции.

«Молодежь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя навлекают», — заявил Дачников.

Чиновник добавил, что люди старше 65 лет вообще не выходят из дома.

Он напомнил, что за субботу, 12 апреля, было составлено 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности.

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