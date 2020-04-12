Коронавирус нашли у девятерых детей в Подмосковье

За последние 24 часа в Московской области из 278 заразившихся, коронавирус обнаружен у девятерых детей. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в регионе.

Также, по данным на 12 апреля, в Подмосковье инфекция обнаружена у 125 человек от 18 до 45 лет, еще 88 случаев заражения у людей старше 46, но младше 64 лет и 56 заболевших пациентов в возрасте 65-93 лет.

Всего на сегодняшний день в Московской области зафиксировано 1360 случаев заболевания, при этом выздоровели 75 пациентов, а умерли — 18.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

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