Голикова: сейчас рано делать выводы о продлении ограничений после 30 апреля

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В настоящее время оценивать вероятность продления ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, преждевременно, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова отметила, очень бы хотелось выйти из сложившейся ситуации в преддверии Дня Победы. При этом она подчеркнула, что полностью выйти из ограничительных мер к этому времени Россия не успеет.

По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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