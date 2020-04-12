Более 1300 протоколов составили за нарушение режима самоизоляции в Москве

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За минувшие сутки в Москве было составлено 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Нарушители находились на улице без причины, соответствующей введенным на территории города правилам, или собирались в группы, говорится в сообщении.

По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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