Пропавшего в Новосибирске ребенка нашли в другом городе

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Пропавший в Новосибирске восьмилетний мальчик был обнаружен в Бердске, сообщается в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе регионального управления МВД.

11 апреля мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка во время прогулки, говорится в релизе. Указано, что ребенок был найден 12 апреля в одном из магазинов Бердска сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

По предварительным данным, мальчик сел на автобус до Бердска, где спрятался в магазине и остался там после закрытия. В настоящее время ребенок возвращен матери.

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