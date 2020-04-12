Более 600 человек умерли в Испании за последние 24 часа
За сутки в Испании скончались после заражения коронавирусной инфекцией 619 человек. Это самое большое число летальных исходов за последние три дня, пишет El Mundo.
Всего вирус выявили за сутки у 4,1 тыс. человек, с начала распространения вируса выявлено более 166 тыс. заболевших, 17 тыс. человек умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В мире инфекция обнаружена у более 1,7 млн человек, при этом выздоровели свыше 409 тыс. пациентов, а умерли — 109 654.
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