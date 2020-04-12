Более 25 человек скончались после заражения коронавирусом в Белоруссии

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Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Белоруссии достигло 26, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Общее число подтвержденных случаев за все время пандемии в Белоруссии составляет 2578 человек, отмечает белорусский минздрав. Подчеркивается, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, 50 человек нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.

По последним данным, число выздоровевших составляет 206 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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