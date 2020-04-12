Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом подтверждено в Москве

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Москве превысило 10 тысяч, сообщает столичный оперативный штаб.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 1306 жителей Москвы, за все время пандемии на территории столицы зафиксировано 10 158 случаев заражения. Общее число выздоровевших составляет 687 человек, общее число умерших – 72 человека.

По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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