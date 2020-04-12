В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки

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В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

Как уточнили в штабе, заразились вирусом 2186 человек. Больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Москве — 1306 человек, еще 278 заболели в Подмосковье. В Санкт-Петербурге найдено 69 инфицированных, еще 61 человек — в Мурманской области. На пятом месте по числу заразившихся — Нижегородская область, где выявили 42 заболевших.

Кроме того, за сутки умерли 24 пациента с инфекцией, а выписаны после выздоровления — 246 человек.

Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. При этом умерли — 130 человек, выздоровел — 1291 человек.

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