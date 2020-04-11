Во Франции число погибших от коронавируса приближается к 14 тысячам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/871/13044871/2020-02-21T082630Z_1674683098_RC2W4F98YIB9_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-29857.jpg">

Во Франции за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 635, достигнув 13 832, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

Также сообщается о 130 тыс. заразившихся и 26 тыс. выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на пять тысяч

— В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

— США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса