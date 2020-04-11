Во Франции число погибших от коронавируса приближается к 14 тысячам
Во Франции за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 635, достигнув 13 832, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.
Также сообщается о 130 тыс. заразившихся и 26 тыс. выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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