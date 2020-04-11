Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают «германское чудо» и при этом забывают о «русском чуде». Об этом он заявил в публикации на своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в России смертность от коронавируса ниже, чем в Германии.
«В кои веки нам повезло!» — написал Мясников.
Врач добавил, что «коронавирус нас явно щадит». По его мнению, российская система здравоохранения более приспособлена к экстремальным условиям.
При этом врач призвал россиян не расслабляться, поскольку такая статистика обусловлена карантинными мерами, которые необходимо соблюдать и дальше.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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