Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/989/13034989/RIAN_6212615.HR-pic905-895x505-78400.jpg">

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают «германское чудо» и при этом забывают о «русском чуде». Об этом он заявил в публикации на своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в России смертность от коронавируса ниже, чем в Германии.

«В кои веки нам повезло!» — написал Мясников.

Врач добавил, что «коронавирус нас явно щадит». По его мнению, российская система здравоохранения более приспособлена к экстремальным условиям.

При этом врач призвал россиян не расслабляться, поскольку такая статистика обусловлена карантинными мерами, которые необходимо соблюдать и дальше.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

— Москва ежедневно делает около 18 тысяч тестов на коронавирус