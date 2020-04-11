В Молдавии число зараженных коронавирусом превысило полторы тысячи
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В Молдавии число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 122, достигнув 1560, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера Иона Кику.
Также сообщается о 30 погибших и 75 вылечившихся пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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