Муфтий Ингушетии с положительным тестом на COVID-19 скончался в больнице

Минздрав Ингушетии сообщил о том, что муфтий Абдурахман Мартазанов скончался в больнице, передает РИА «Новости».

Первичный тест Мартазанова показал положительный результат на коронавирус нового типа COVID-19.

Ранее муфтий был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Его подключили в аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем», — заявил собеседник агентства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.