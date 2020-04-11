Муфтий Ингушетии с положительным тестом на COVID-19 скончался в больнице
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Минздрав Ингушетии сообщил о том, что муфтий Абдурахман Мартазанов скончался в больнице, передает РИА «Новости».
Первичный тест Мартазанова показал положительный результат на коронавирус нового типа COVID-19.
Ранее муфтий был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Его подключили в аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем», — заявил собеседник агентства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.