В Калмыкии у ребенка обнаружили коронавирус
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В Калмыкии среди девяти новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, есть один ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики.
В общей сложности в Калмыкии по состоянию на 11 апреля выявлено 32 случая заражения COVID-19.
Отмечается, что состояние здоровья девяти заболевших, в том числе ребенка, удовлетворительное.
По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.
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