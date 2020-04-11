В Испании за сутки выявлено 4 830 случаев заражения COVID-19
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В Испании за сутки выявлено 4 830 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, смертельных исходов — 510. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Отмечается, что это наименьшее число погибших от вируса с начала его распространения в стране, 23 марта.
По состоянию на 11 апреля в Испании зафиксировано в общей сложности 161 852 случая заражения коронавирусом.
Всего скончались 16 353 человека, выздоровели 59 109 пациентов.
По последним данным, в мире выявлено 1,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.
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