Одесситы переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина

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Жители украинской Одессы начали переодеваться в животных, чтобы во время карантина выйти на улицу, передает издание «Сегодня».

С 12 марта на Украине из-за коронавируса введен общенациональный карантин, во время которого на улицу разрешают выходить, в частности для того, чтобы выгулять домашнее животное.

После этого в социальных сетях появились видео, где по улицам Одессы ходят люди, переодетые в сказочных героев. В частности, были замечены герои мультфильма «Маша и медведь», а также герой книги «Алиса в стране чудес» Чеширский кот.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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