Число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 10 505

В Израиле коронавирусной инфекцией заразились 10 505 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Как отмечается, за минувшие сутки новых летальных исходов от вируса не выявлено. В общей сложности погибли 95 человек.

По состоянию на 11 апреля выздоровели 1236 пациентов.

191 заболевший находится в тяжелом состоянии, из них 132 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания (ИВЛ).

В воскресенье, 12 апреля, в Израиле будет возобновлена работа общественного транспорта.

По последним данным, в мире выявлено 1,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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