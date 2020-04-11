Число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 10 505
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В Израиле коронавирусной инфекцией заразились 10 505 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
Как отмечается, за минувшие сутки новых летальных исходов от вируса не выявлено. В общей сложности погибли 95 человек.
По состоянию на 11 апреля выздоровели 1236 пациентов.
191 заболевший находится в тяжелом состоянии, из них 132 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания (ИВЛ).
В воскресенье, 12 апреля, в Израиле будет возобновлена работа общественного транспорта.
По последним данным, в мире выявлено 1,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.
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