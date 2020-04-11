Пожар в колонии под Иркутском потушен

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Пожар, устроенный во время беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области, потушен, передает ТАСС со ссылкой на мэра Ангарска Сергея Петрова.

В настоящее время идет проливка конструкций.

Полностью работы планируется завершить к 13.00 мск, добавил Петров.

Ранее сообщалось, что один из осужденных, который содержался в изоляторе данной колонии, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения. Его поддержали заключенные из других ШИЗО. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, которого пришлось госпитализировать. Несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.

В результате бунта в колонии начался пожар на площади 30 тыс. кв. м.

СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

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