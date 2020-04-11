Психологи рассказали, как адаптироваться к продолжительной самоизоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/13028269/Depositphotos_94650446_l-2015-pic905-895x505-71193.jpg">

Эксперты уверены, что в период самоизоляции для сохранения здорового психологического состояния следует следить за качеством сна и питания, трудиться и отдыхать должны образом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что постоянное безделье и обильное употребление алкоголя может привести к нарушению психоэмоционального баланса.

Так, психологи предлагают прибегнуть к советам моряков-подводников, которые длительное время находятся в замкнутом пространстве.

Самое важное — соблюдать распорядок дня, это поддерживает и дает надежду на будущее, считают специалисты. Эффект надежды, в свою очередь, сказывается на физическом здоровье, на иммунитете.

Также следует перестать воспринимать самоизоляцию как вынужденную несвободу, следует принять происходящее как шанс для чего-то нового.

Кроме того, рекомендуется объективно воспринимать ту информацию, которая распространяется через СМИ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

— В России осталось два региона, свободных от коронавируса

— Число жертв коронавируса в Москве возросло до 58 человек