В Тюменской области скончалась первая пациентка с коронавирусом

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В Тюмени впервые умерла пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Уточняется, что 66-летняя пациентка прилетела из Москвы. Ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний.

По оценкам медиков, женщина была в тяжелом состоянии с первого для госпитализации.

«Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась», — уточняется в сообщении.

По последним данным, в России подтверждены 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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