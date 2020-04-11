В Тюменской области скончалась первая пациентка с коронавирусом
В Тюмени впервые умерла пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.
Уточняется, что 66-летняя пациентка прилетела из Москвы. Ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний.
По оценкам медиков, женщина была в тяжелом состоянии с первого для госпитализации.
«Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась», — уточняется в сообщении.
По последним данным, в России подтверждены 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Китай направил медицинских экспертов в Россию для помощи в борьбе в коронавирусом
— В России осталось два региона, свободных от коронавируса
— Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России