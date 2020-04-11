Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал сроки оптимистичного прогноза по завершению эпидемии коронавируса в России. Об этом он рассказал «Парламентской газете».
По его словам, самый оптимистичный прогноз – это начало июня. Однако эпидемия сможет закончиться к этому времени только в том случае, если не случится серьезных врачебных ошибок, а граждане будут соблюдать самоизоляцию.
«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем», — отметил академик.
Малеев добавил, что вакцина будет готова только к концу года.
По последним данным в России подвержены 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.
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