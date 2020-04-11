Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/675/13036675/AP_20073019656458-pic905-895x505-96101.jpg">

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал сроки оптимистичного прогноза по завершению эпидемии коронавируса в России. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

По его словам, самый оптимистичный прогноз – это начало июня. Однако эпидемия сможет закончиться к этому времени только в том случае, если не случится серьезных врачебных ошибок, а граждане будут соблюдать самоизоляцию.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем», — отметил академик.

Малеев добавил, что вакцина будет готова только к концу года.

По последним данным в России подвержены 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человека умерли, 795 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России осталось два региона, свободных от коронавируса

— В мире пока нет препарата, который помогал бы на 100% от коронавируса