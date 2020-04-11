В США побит рекорд смертности от коронавируса
В США за прошедшие сутки умерли более 2,1 тысяч человек из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты, связанные с COVID-19.
Уточняется, что за сутки скончались 2108 человек, у которых был выявлен коронавирус. Такие показатели смертности в США, связанные с COVID-19, рекордные.
Днем ранее от коронавируса в Соединенных Штатах скончались 1783 человека.
Всего в США на данный момент насчитывается 499 252 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 18 637 человек, вылечились 28 790.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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