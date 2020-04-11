СК возбудил дело после бунта в колонии под Иркутском
Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело после бунта в колонии №15 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФо региону.
Дело возбудили по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».
Согласно версии следствия, ночью 9 апреля один из осужденных ИК отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражаясь в их адрес. В это время несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения. Также от их незаконных действий пострадал работник учреждения.
На данный момент на месте происшествия работают следователи. Ведется допрос осужденных и руководства колонии.
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