Вывозной рейс россиян из Антальи в Москву отменен

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Рейс из Антальи в Москву, которым должны были улететь россияне, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает посольство России в Турции на своей странице в Twitter.

Вылет был отменен из-за введения в мегаполисах Турции, в том числе и Антальи, запрета выхода на улицу с 0:00 11.04 до 24:00 12.04.

«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья - Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — заявили в посольстве.

Уточняется, что о новой дате рейса будет сообщено дополнительно.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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