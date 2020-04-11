Православные верующие встречают Лазареву субботу

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Православные верующие встретят 11 апреля воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. В этот день в храмах пройдут Божественные литургии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В этот день в рамах традиционно освещают ветви верб. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса Московский патриархат предлагает верующим молиться дома и не посещать храмы, а ветви верб освящать самостоятельно.

При этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет вечернее богослужение в храме Христа Спасителя. По традиции во время службы будет совершено освящение ветвей верб, рассказали в пресс-службе престоятеля.

Воспоминание воскрешения Лазаря также знаменует собой окончание Великого поста. После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у христиан наступает неделя наиболее строгого поста, которая называется Страстная седмица. После этого верующие праздную Пасху.