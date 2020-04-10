В России осталось два региона, свободных от коронавируса
В Ненецком автономном округе подтвержден первый случай заражения коронавирусом, пишет региональная администрация со ссылкой на местный Роспотребнадзор.
«Диагноз установлен у жителя Нарьян-Мара, прибывшего в регион из Санкт-Петербурга в четверг, 9 апреля», — говорится в сообщении.
Сейчас устанавливается круг лиц, с которым контактировал заболевший.
В России коронавирусом заразились почти 12 тысяч, скончались около 100 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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