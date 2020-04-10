В Германии сообщили, что следят за российскими СМИ из-за коронавируса
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В Германии отслеживают публикации российских СМИ на тему коронавируса, сообщает таблоид Bild.
Этим занимается немецкое федеральное ведомство по защите конституции. Оно наблюдает за российскими государственными СМИ, которые работают в Германии, в частности RT Deutsh.
Ведомство опасается, что информация о коронавирусе может быть ложно интерпретирована в политических целях.
Ранее Россию многократно обвиняли в дезинформации относительно распространения пандемии. Однако доказательных аргументов у обвинителей не было.
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