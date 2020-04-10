В Германии сообщили, что следят за российскими СМИ из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/12972823/upload-2020-02-18T205109Z_1645409347_RC243F9ECYR0_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-53077.jpg">

В Германии отслеживают публикации российских СМИ на тему коронавируса, сообщает таблоид Bild.

Этим занимается немецкое федеральное ведомство по защите конституции. Оно наблюдает за российскими государственными СМИ, которые работают в Германии, в частности RT Deutsh.

Ведомство опасается, что информация о коронавирусе может быть ложно интерпретирована в политических целях.

Ранее Россию многократно обвиняли в дезинформации относительно распространения пандемии. Однако доказательных аргументов у обвинителей не было.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по коронавирусу

— Facebook удалил фейк о заболевших коронавирусом в России

— Выпустили на улицы медведей: Захарова высмеяла фейк о России