Белый дом: пик эпидемии коронавируса в США еще не пройден

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Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что пик эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в США еще не пройден. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что кривая заболеваемости среди граждан США начинает спрямляться, «как это было в Италии неделю назад».

По ее мнению, ситуация зависит от обстановки в Нью-Йорке.

«Это внушающие оптимизм данные, но какими бы вдохновляющими они ни были, пик еще не достигнут», — подчеркнула Биркс.

Она указала на важность соблюдать все необходимые для борьбы с распространением заболевания меры каждый день.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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