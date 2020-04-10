Белый дом: пик эпидемии коронавируса в США еще не пройден
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что пик эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в США еще не пройден. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что кривая заболеваемости среди граждан США начинает спрямляться, «как это было в Италии неделю назад».
По ее мнению, ситуация зависит от обстановки в Нью-Йорке.
«Это внушающие оптимизм данные, но какими бы вдохновляющими они ни были, пик еще не достигнут», — подчеркнула Биркс.
Она указала на важность соблюдать все необходимые для борьбы с распространением заболевания меры каждый день.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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