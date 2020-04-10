Мишустин сократил число замов главы Минпромторга
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга Дениса Мантурова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на онлайн-портале правовой информации.
Число заместителей было сокращено на одного человека.
«Слова «11 заместителей министра» заменить словами «10 заместителей министра»», — говорится в распоряжении.
Информация об увольнении конкретного замглавы не уточняется.
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