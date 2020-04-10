В Италии карантин продлен до 3 мая
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил о продлении карантинного режима в стране до 3 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала РАИ.
Соответствующие меры приняты в целях сдерживания распространения заболевания.
Премьер назвал данное решение «непростым», но «необходимым».
«Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала», — добавил Конте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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