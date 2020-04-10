Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях
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Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания.
По его словам, в настоящий момент около 75% жителей города лишены возможности свободно передвигаться по Москве, но этих мер оказалось недостаточно.
«В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством. Только так мы сможем справиться с этой напастью, и сохранить жизни близких нам людей», — сказал Собянин.
Он уточнил, что как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возращение к нормальному ритму жизни.
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