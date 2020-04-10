В Москве задержали автомобилиста с коронавирусом, нарушившего самоизоляцию

В Москве правоохранители задержали на МКАДе автомобилиста, зараженного коронавирусом и нарушившего самоизоляцию, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин телеканалу «Россия 24».

«Автомобиль предполагаемого нарушителя был остановлен в районе 104 километра МКАД, на место была вызвана служба Роспотребнадзора», — сказал Васенин.

Он добавил, что нарушителя отправили в медучреждение, а машину — на специальную автостоянку.

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