В Москве задержали автомобилиста с коронавирусом, нарушившего самоизоляцию
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В Москве правоохранители задержали на МКАДе автомобилиста, зараженного коронавирусом и нарушившего самоизоляцию, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин телеканалу «Россия 24».
«Автомобиль предполагаемого нарушителя был остановлен в районе 104 километра МКАД, на место была вызвана служба Роспотребнадзора», — сказал Васенин.
Он добавил, что нарушителя отправили в медучреждение, а машину — на специальную автостоянку.
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