В Италии улучшаются коронавирусные показатели
Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 снижается в Италии. Об этом сообщает ТАСС.
Так за сутки было зафиксировано 1 396 случаев заражения, этот показатель на 10% ниже, чем днем ранее.
Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 570 граждан.
Общее число инфицированных в Италии почти составило 100 тысяч, а летальных исходов зафиксировано почти 19 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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