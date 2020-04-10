В Италии улучшаются коронавирусные показатели

<img src="//img.gazeta.ru/files3/947/13034947/upload-AP_20080392441152-pic905-895x505-22085.jpg">

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 снижается в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Так за сутки было зафиксировано 1 396 случаев заражения, этот показатель на 10% ниже, чем днем ранее.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 570 граждан.

Общее число инфицированных в Италии почти составило 100 тысяч, а летальных исходов зафиксировано почти 19 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число погибших от коронавируса в мире превысило 90 тысяч человек

— Премьера Италии обидел поиск политической подоплеки в помощи от России